Piano Tari, Acam chiede risarcimento al Comune

La Spezia - Il Comune della Spezia non poteva occuparsi della validazione del Piano economico finanziario Tari 2020 perché “oltre a non avere la terzietà” per validare “un Pef alla cui redazione egli stesso ha partecipato”, “non ha le competenze tecniche”. E il Piano che “il Comune della Spezia ha illegittimamente validato” è “in dichiarato squilibrio economico finanziario della gestione a danno di Acam”, “sottraendo di fatto una capienza tariffaria utilizzabile per garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione”. Questi i cardini principali del ricorso al Tar della Lombardia promosso negli scorsi giorni da Acam Ambiente nei confronti dell'ente comunale spezzino, un'iniziativa che chiede innanzitutto l'annullamento (previa sospensione) della delibera con cui, lo scorso gennaio, il consiglio comunale del capoluogo ha approvato il Pef e il risarcimento dei danni economici. che la società ritiene aver sofferto e soffrire. In particolare, nel ricorso si osserva che “a livello di bacino complessivo servito, la distanza dall'equilibrio economico finanziario è […] di euro 2.426.107,40” (ammontare menzionato anche in un altro ricorso, questa volta contro Provincia e una serie di Comuni), segnalando altresì che “il Pef del Comune della Spezia rappresenta da solo oltre il 45% dei ricavi da Pef di Acam sull’intero territorio spezzino”.

“Sorprendentemente – si legge nel ricorso -, il Comune della Spezia, così come Follo e Riomaggiore, riconoscendosi come 'Comune affidante' ha ritenuto di poter svolgere il ruolo dell’Etc (ente territorialmente competente, ndr per validare i dati, benché egli stesso abbia contribuito a formare il Pef che poi ha validato […]. Tuttavia lo stesso Comune, pur riconoscendosi come Ente territorialmente competente, non si è ritenuto terzo rispetto alla procedura di validazione, affidando direttamente parte dell’attività alla società PC Planet Service s.r.l.”. Tant'è che i ricorrenti chiedono anche l'annullamento della comunicazione con cui PC Planet Service lo scorso dicembre ha fornito il suo parere sulla validazione.

Palazzo civico, dal canto suo, resisterà al ricorso di Acam Ambiente. La giunta Peracchini, riunitasi a inizio settimana, ha deliberato in questo senso. Tuteleranno le ragioni e le scelte dell'ente, che quindi di costituisce in giudizio, gli avvocati civici Stefano Carrabba, Fabrizio Dellepiane, Marina Mauriello e Marcello Puliga.