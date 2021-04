Pezzetto di Punta Corvo a 124 euro, in vendita anche un rifugio antiaereo

La Spezia - L'Agenzia del Demanio cerca di raggranellare qualche somma vendendo una serie di beni immobili e terreni dello Stato, anche alla Spezia e provincia. C'è un po' di tutto: da unità immobiliari da qualche decina di migliaia di euro a frastagli di terreni che si prendono giusto spaccando il porcellino. Oltre venti i beni spezzini che l'Agenzia prova ad alienare. Tra le unità immobiliari, quella di maggior valore – prezzo base 80.500 euro – è uno spazio ufficio da 83 metri quadri (due locali e servizi igienici) in Viale San Bartolomeo, seguito da una abitazione su due piani, con giardino, a Merzò di Sesta Godano, che parte da poco meno di 70mila euro. Il resto è tutta questione di terreni, con due eccezioni: un ricovero antiaereo in Via Vivera, a Rebocco, ricavato nella roccia viva (prezzo base 3mila euro e spiccioli) e un fabbricato quasi del tutto diroccato in località Valeriano, comune di Vezzano (prezzo base 4.580 euro).



Tra i terreni, quello che frutterebbe di più al Demanio è una piana a fondo ghiaia da quasi 2.500 metri quadri, adibita a piazzale industriale, in località Pian di Follo: prezzo di partenza 69.400 euro. C'è poi una sfilza di terreni agricoli collocati al Piano di Vezzano, sulla sponda sinistra del Fiume Magra: gli appezzamenti vanno da poco meno di 400 (prezzo base 2mila euro e rotti) a quasi 5mila metri quadrati (oltre 29mila euro). Completano il quadro altri terreni da qualche migliaio di euro tra La Spezia, Arcola e Santo Stefano più altri con prezzi base estremamente contenuti: prezzo base di 492 euro per una striscia di terreno (410 metri) a Falconara di Lerici, un terreno scosceso e con fitta vegetazione a Canarbino, zona Parco (oltre 1.600 metri, prezzo base 810 euro), o ancora un terreno da 180 metri quadrati, a Punta Corvo, Ameglia, che parte da appena 124 euro. Un avventuroso appezzamento in zona Parco, raggiungibile solo per sentieri e disposto su un versante affacciato sul mare invaso da una fitta vegetazione.

Gli eventuali interessati a quanto messo sul tavolo dal Demanio dovranno farsi avanti entro le 16.00 del 29 giugno prossimo, con consegna a mano o tramite raccomandata, secondo le modalità indicate sul sito dell'Agenzia.