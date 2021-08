Ottenere un prestito: cosa c’è da sapere

La Spezia - Se si dovesse avere la necessità di reperire dei fondi per qualche spesa particolare, un finanziamento può essere la soluzione giusta per ottenere il capitale necessario. Le tipologie di prestito possono essere svariate e si adattano alle esigenze di chiunque voglia reperire dei fondi per le proprie spese. Per scegliere il prestito più adatto alle proprie esigenze bisognerà valutare la durata del piano di ammortamento, la portata delle rate e le modalità di rimborso. Ad ogni modo sarà importante scegliere un finanziamento che abbia un tasso d’interesse agevolato e di conseguenza il rimborso non risulti troppo esoso. Scopri come usufruire di prestiti personali online immediati e scegli il prestito che fa più al caso tuo.



Come scegliere il finanziamento giusto

Come già detto, i finanziamenti possono essere di diverso tipo in base ai requisiti del richiedente o alle modalità di rimborso del debito. Un altro criterio di scelta per il proprio prestito può essere la cifra alla quale si vuole accedere. Se si vuole ottenere una cifra che non sia eccessivamente elevata si potrà optare per un finanziamento tradizionale, nel caso in cui si voglia invece ottener una cifra più elevata, ad esempio oltre i 70/80 mila euro, si potrà ricorrere ad altre strumenti finanziari, come al prestito con cessione del quinto dello stipendio.



Principali differenze tra questi tipi di prestito

Prima di vedere le differenze tra queste tipologie di finanziamento vediamo quali sono i tratti comuni. Generalmente quasi tutti i finanziamenti prevedono la necessità di una garanzia da prestare al concedente, generalmente la busta paga o altri elementi che attestino una situazione economica stabile che renda possibile, in prospettiva, il rimborso dell’intera somma più gli interessi. Altro tratto comune è il tasso d’interesse, individuato in TAN e TAEG. Passando invece ai tratti distintivi bisogna analizzare certamente le modalità di rimborso. I prestiti tradizionali sono generalmente restituiti tramite addebiti sul conto corrente del debitore, mentre nell’ipotesi della cessione del quinto e del doppio quinto vi sarà una detrazione effettuata sullo stipendio direttamente dal datore di lavoro. Si comprende, di conseguenza, come queste due tipologie di finanziamento diano maggiori garanzie di rimborso e per questo motivo siano accessibili anche a coloro i quali siano definiti cattivi pagatori. Per quanto riguarda la documentazione da presentare al momento della richiesta del prestito, oltre ai documenti attestanti l’identità del soggetto, per il prestito con cessione del quinto sarà necessaria la delega effettuata al proprio datore di lavoro affinché effettui egli stesso il pagamento attraverso una trattenuta sullo stipendio.



TAN e TAEG: come valutare il costo del finanziamento

Se si vuole comprendere a quanto ammontano gli interessi per un prestito e quale sarà il costo complessivo bisogna analizzare il TAN ed il TAEG. Entrambi i valori indicano una percentuale, ma il TAEG indica semplicemente il tasso di interesse, il TAEG individua il costo complessivo del prestito, compreso sia degli interessi che degli altri oneri relativi al finanziamento. Proprio il TAEG è quindi il valore che meglio esprime l’effettivo costo in capo al cliente.