Martina Riolino dall'Origami al consiglio nazionale di Fipe

La Spezia - Martina Riolino, oresidente del Gruppo Giovani Imprenditori Fipe-Confcommercio della provincia della Spezia è stata cooptata all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale Andrea Musacci, in occasione della riunione tenutasi a Roma il 17 giugno. Martina Riolino è un'imprenditrice 37enne, da 10 anni chef e titolare del ristorante vegano Origami nel centro storico della Spezia, formatrice e consulente di alimentazione vegetale e naturale per il settore alberghiero e della ristorazione.

"Essere parte del gruppo nazionale dei giovani imprenditori Fipe Confcommercio – ha detto - è un importante stimolo per avviare anche sul territorio spezzino un ampio discorso su quelle che sono le sfide che il mondo dei pubblici esercizi ha davanti a sé nei prossimi anni, sicuramente accelerate da questi 16 mesi di crisi a causa della pandemia. Il nostro settore, infatti, si deve misurare con fenomeni globali giovani come la new economy e con modalità di consumo sempre più “fast” dei servizi offerti e deve imparare a coniugare queste nuove esigenze del mercato con l’inestimabile tradizione enogastronomica italiana continuando a valorizzarne le sue caratteristiche e la sua qualità".



“Il mondo dei pubblici esercizi – dice Marina Porotto Presidente dei Giovani Fipe-Confcommercio Liguria – è un mondo fatto di giovani e che parla ai giovani, la maggioranza dei ragazzi under 35 che decide di mettersi in proprio e aprire un’attività, sceglie di aprire un locale. Siamo tuttavia certi di una cosa: non ci si improvvisa imprenditori. Per questo è indispensabile favorire un ricambio generazionale con una adeguata formazione”.



“Tra gli obiettivi del nostro Gruppo Giovani Fipe-Confcommercio – prosegue Alessandro Cavo, Presidente Fipe-Confcommercio Liguria – c’è quello di trasformare la nostra Federazione in una fucina di idee che possa dare una spinta propulsiva all’intera categoria, facendole fare quel salto di qualità indispensabile, puntando sulla qualità dei nostri locali e dei servizi che offriamo. A Martina facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi del contributo, in termini di idee e proposte, che potrà fornire”.