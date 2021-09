Lavoro e occupazione: si cerca anche per la vendemmia

La Spezia - Ad oggi sono 224 i posti di lavoro pubblicati sul sito regionale FormazioneLavoro dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana, che riguardano la maggior parte dei settori economici del territorio. Tra le ricerche più urgenti, sempre quelle nel settore navale ed edile.

Tanti i profili ricercati in altri settori tra cui si segnalano: 1 operatore pluriservizio nella zona di La Spezia presso distributori di carburante e autolavaggi. In questo caso il lavoratore verrà formato a svolgere le seguenti attività: erogazione carburante alla pompa, gestione della cassa e principalmente gestione contabile e amministrativa dei vari impianti di distribuzione. Sono aperte posizioni anche per 1 tecnico manutentore caldaie nella zona della Spezia, 1 tirocinante addetto/a magazzino e logistica nella zona di Follo e 1 aiuto magazziniere nella zona della Spezia, 1 tecnico frigorista nella zona di Santo Stefano di Magra con patente B e 1 operaio addetto alla vendemmia nella zona di Levanto.





Per consultare tutte le 224 offerte di questa settimana clicca qui





Tutti gli annunci del Centro per l’Impiego vengono inseriti e aggiornati quotidianamente sul sito regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it e per candidarsi agli annunci del portale è indispensabile registrarsi compilando e pubblicando il curriculum vitae nel sistema e, dalla propria area riservata, candidarsi alle singole offerte di lavoro.

Sul sito Formazione Lavoro è anche disponibile un tutorial per l’iscrizione, ad uso dei cittadini (qui).