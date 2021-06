La Spezia e provincia, 171 offerte di lavoro

La Spezia - Offerte di lavoro alla Spezia e Sarzana. Ad oggi sono 171 i posti di lavoro pubblicati sul sito regionale FormazioneLavoro dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana. Tra i profili più ricercati ci sono falegnami navali, elettrotecnici, tubisti navali, muratori e figure nel settore della ristorazione: tuttofare, camerieri, cuochi e aiuto cuochi. Tra questi si conta anche la disponibilità di 10 posti di lavoro per addetto antincendio, con contratto a tempo determinato per un istituto di vigilanza privata. Nel dettaglio dell'offerta si legge: "A bordo delle costruzioni navali, i lavoratori dovranno svolgere attività di prevenzione infortuni e incendi, occupandosi di controllare che le lavorazioni delle ditte specializzate si svolgano in sicurezza. Dovranno altresì occuparsi di tutti i presidi di emergenza, svolgere ronde di prevenzione incendi a bordo della costruzione, anche di notte e nei giorni festivi, presidiare le lavorazioni maggiormente pericolose a bordo, intervenire prontamente in caso di emergenza incendi o sanitaria con dpi e attrezzature idonee. L’azienda, nei confronti dei candidati prescelti, offre una formazione specializzata gratuita di due settimane, da svolgere in fase preassuntiva, comprensiva delle seguenti materie: antincendio per squadre di emergenza, primo soccorso e BLSD, lavori in spazi confinati, lavori in quota. Se superato positivamente il percorso formativo il candidato sarà assunto con contratto a tempo determinato full time di due mesi con possibilità di proroghe finalizzate alla stabilizzazione del rapporto".

Dieci posti disponibili, anche nel settore navale. Tra le figure più richieste quelle dei falegnami navali. In particolare nell'annuncio si legge: "Dovranno occuparsi del montaggio e assemblaggio di arredi e parquet su imbarcazioni. Tempo determinato. Full-time: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30. Si richiedono consolidata esperienza nelle mansioni e capacità di utilizzo dei seguenti macchinari: squadratrice, palla a filo e spessore, troncatrice, sega a nastro, carteggiatrice a nastro".



Per consultare tutte le offerte di lavoro disponibili clicca qui.



Tutti gli annunci del Centro per l’Impiego vengono inseriti e aggiornati quotidianamente sul sito regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it e per candidarsi agli annunci del portale è indispensabile registrarsi compilando e pubblicando il curriculum vitae nel sistema e, dalla propria area riservata, candidarsi alle singole offerte di lavoro.

Sul sito Formazione Lavoro è anche disponibile un tutorial per l’iscrizione, ad uso dei cittadini (qui).