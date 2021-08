L’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e le opportunità della Rete EEN

La Spezia - L’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria è il “braccio” operativo attraverso cui la CCIAA svolge attività promozionali per lo sviluppo delle filiere dell’agroalimentare, dell’artigianato, del turismo, del florovivaismo e del settore delle tecnologie marine e tecnologie duali.



Entriamo nel dettaglio delle attività con il direttore dell’Azienda Speciale Ilario Agata.



Quali sono le attività dell’Azienda?

è impegnata in attività di promozione e di supporto alle imprese attraverso l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, rassegne, esposizioni e seminari nei settori che caratterizzano l’economia del territorio. Tra questi, un ruolo rilevante è assunto dall’economia del mare e dunque la cantieristica navale, sia essa militare oppure civile, la nautica da diporto, mega yachts, sistemi navali per la sicurezza e la difesa, progettazione e design, ambiente marino, subacquea, maricoltura. Grazie alla disponibilità di personale qualificato, Riviere di Liguria è, inoltre, in grado di svolgere progettazione finanziata con Fondi Europei, nazionali e regionali; è infatti il riferimento sul territorio della Rete Enterprise Europe Netwok (EEN) Consorzio ALPS (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta) la quale costituisce, in materia comunitaria, un punto di riferimento per il sistema delle imprese e le istituzioni locali. L’Azienda attua inoltre servizi d’informazione, svolgendo tutte le attività previste nell’ambito delle funzioni proprie della Rete EEN.



Entriamo nel dettaglio della rete EEN, quali opportunità offre?

La rete Enterprise Europe Network è stata creata dalla Commissione Europea per supportare l’attività imprenditoriale e la crescita delle imprese europee, in particolare delle Micro e Piccole Medie Imprese. La rete si articola in circa 600 punti di contatto (organizzati in consorzi) in oltre 60 Paesi. Riviere di Liguria fa parte del Consorzio ALPS, punto di contatto EEN per il Nord-Ovest Italia, che è composto da partner del Piemonte (Camera di Commercio di Torino - coordinatore, Unioncamere Piemonte, Confindustria Piemonte, Fondazione Torino Wireless), della Liguria (In House, Azienda Speciale Camera di Commercio di Genova, Riviere di Liguria, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Regione Liguria) e della Valle d'Aosta (SPIN2, Sportello promozione innovazione e internazionalizzazione - Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte).I principali servizi offerti dal ALPS Enterprise Europe Network sono di informazione e assistenza alle imprese, in particolare PMI, per la ricerca di partner internazionali per crescere ed espandere il proprio business all’estero, per conoscere normative comunitarie e per la partecipazione ai programmi europei. Un obiettivo cruciale riguarda la ricerca di partner per la cooperazione tecnologica e per progetti di ricerca e sviluppo. La Rete fornisce un database gratuito in grado di far incontrare diverse realtà dei paesi europei o aderenti alla Rete EEN per avviare percorsi di crescita, innovazione e internazionalizzazione.; il vantaggio è che sono aziende già selezionate dai partner della Rete, strutture simili alla nostra.







Facciamo un esempio, per capire meglio.

Nella pratica siamo in gradi di supportare un’azienda che offre pesto, software o motori, a cercare un partner estero e supportare entrambe le realtà imprenditoriali in diverse aree, quali l’accesso a finanziamenti, lo sviluppo di strategie per stringere accordi commerciali internazionali oltre che trovare contatti con investitori pubblici e privati. Tutte ottime opportunità.



A chi rivolgersi per avere informazioni?

Alla nostra referente a livello aziendale: dott.ssa Laura Parducci sede Piazza Europa 16, 19124 La Spezia Tel. +39 0187 728275 mail: alps.europa@rivlig.camcom.it