L’assemblea elettiva di Cna Fita La Spezia riconferma Stefano Crovara presidente

La Spezia - Si è svolta questa mattina l'assemblea quadriennale elettiva di Cna Fita La Spezia per il rinnovo degli organismi direttivi. Un’occasione per fare il punto sulle problematiche legate all’autotrasporto nel territorio spezzino e non solo, vista la situazione drammatica della viabilità autostradale ligure che determina allungamenti dei tempi di viaggio, aggravio di costi e abbassamento della sicurezza.

Al centro dell’incontro della categoria anche il tema del porto e delle insostenibili code ai varchi portuali e al retroporto di Santo Stefano.

Gli autotrasportatori mostrano cauto ottimismo per le proposte annunciate nell'ultimo incontro con le associazioni dell'autotrasporto del Presidente AdSP Mario Sommariva. La cautela non è certamente dettata dalla mancanza di fiducia nelle volontà del presidente, quanto alla conoscenza degli altri attori che saranno chiamati ad attuare comportamenti tesi a risolvere questa situazione, in primis LSCT.

Una situazione che difficilmente può essere ancora tollerata e che anche nella settimana appena trascorsa ha nuovamente determinato code, disservizi da parte delle imprese dell'autotrasporto verso i propri clienti e disagi enormi agli autisti costretti a stare ore in attesa.

L'appello, dunque, è stato ancora una volta rivolto al presidente Sommariva affinchè si riesca al più presto a procedere con l'ordinanza annunciata in cui saranno definiti i tempi delle operazioni di entrata/uscita dal porto per il carico e scarico con degli impegni certi e inderogabili da parte del terminalista.

È stato anche presentato il lavoro del tavolo nazionale sui contenitori di cui fa parte il presidente Stefano Crovara che sta traguardando un'intesa storica che vede la prima mossa partire proprio dalla Spezia due anni fa, in cui finalmente saranno definiti i compiti e le responsabilità in azione ai containers prima della presa in carico da parte dell'autotrasportatore. Un accordo, che dovrebbe essere siglato a giorni, e che vede tra i firmatari, oltre alle associazioni di autotrasporto, la committenza, ovvero terminalisti e soprattutto compagnie, e fornirà, finalmente, delle linee guida per risolvere i contenziosi legati alla responsabilità e delle perizie vuoti.

Altro risultato importantissimo prodotto da una sottocommissione del tavolo, in cui era presente Crovara e i referenti di R.T.O. Ores Consulting “Distanziere Italiano Trasporto Contenitori", in cui finalmente verranno riviste le tariffe ferme da oltre 10 anni e sopratutto le sue modalità di utilizzo.

L’assemblea è stata molto partecipata e ha riconfermato Stefano Crovara nel ruolo di presidenza di Cna Fita La Spezia. Erano presenti all’incontro anche il vicepresidente di Cna La Spezia Davide Mazzola e il membro della presidenza nazionale di Cna Fita Pier Luca Mainoldi.

Si è anche istituito un gruppo di lavoro sul settore trasloco, il cui referente è Mirco Fiorini, viste le problematiche delle imprese, come le onerose tariffe del suolo pubblico