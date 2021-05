I vertici di Cna incontrano il sottosegretario Andrea Costa

La Spezia - La dirigenza della Cna spezzina ha ricevuto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Sono stati molteplici gli argomenti trattati durante l’incontro, come la necessità che la sicurezza ambientale non possa più essere disgiunta da quella sanitaria, anche per questioni che riguardano aree importanti del territorio come Enel.



Tra gli altri argomenti trattati anche la questione del futuro delle Aree Marina Militare, per poi passare anche al tema del nuovo ospedale, con i tempi di realizzazione, e, naturalmente, del nuovo decreto rilanci e riaperture.

Il sottosegretario Costa ha dato massima disponibilità a farsi carico di istanze che provengono dalle associazioni di categoria, ovviamente in particolare legate al settore.



Costa ha ricevuto e indossato il bracciale di realizzato da Daria Esposito del laboratorio di oreficeria di Alessandro Orlandi. L’acquisto di questo gioiello sostiene economicamente il centro antiviolenza Irene. Per il Sottosegretario si è trattato di un gesto particolarmente simbolico perché è stato nominato come rappresentante del Ministero nella commissione nazionale contro la violenza maschile nei confronti delle donne. Il bracciale è stato consegnato a nome delle donne imprenditrici della Cna della Spezia.