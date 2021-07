Edilizia, ristorazione e cantieri navali: le proposte di lavoro

La Spezia - Sono 165 gli annunci di lavoro pubblicati questa settimana sul sito regionale FormazioneLavoro dai Centri per l’impiego della Spezia e di Sarzana, che riguardano la maggior parte dei settori economici del territorio.

Anche questa settimana il maggior numero di richieste arrivano dal mondo della ristorazione e nei settori edile e navale. Cuochi e aiuto cuochi, camerieri, baristi e addetti alla caffetteria sono i profili più ricercati da strutture, bar e risotanti. Un trend che conferma le esigenze di un territorio, come quello spezzino, che da tempo punta moltissimo in questi settori.



Per leggere tutte le proposte disponibili è sufficiente cliccare

qui



Tutti gli annunci del Centro per l’Impiego vengono inseriti e aggiornati quotidianamente sul sito regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it e per candidarsi agli annunci del portale è indispensabile registrarsi compilando e pubblicando il curriculum vitae nel sistema e, dalla propria area riservata, candidarsi alle singole offerte di lavoro.

Sul sito Formazione Lavoro è anche disponibile un tutorial per l’iscrizione, ad uso dei cittadini (qui).