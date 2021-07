Duecento offerte di lavoro disponibili: si cerca anche nel settore agricolo

La Spezia - Crescono a 202 le offerte di lavoro pubblicate sul sito regionale Formazione Lavoro dai centri per l’impiego della Spezia e di Sarzana. Questa settimana spuntano ricerche di personale anche in ambito agricolo che si vanno ad aggiungere a quelle già note della ristorazione e del settore navale.

Nel dettaglio, tra le ricerche più urgenti, sempre quelle nel settore della ristorazione: cuochi a Porto Venere e Deiva Marina, baristi e camerieri a Monterosso e Sarzana. A Tellaro si cercano un cuoco, un cameriere ed un addetto alla vendita in gelateria; un pizzaiolo alla Spezia e un receptionist a Riomaggiore. Tra gli operai specializzati, si cercano un lucidatore d’acciaio nella cantieristica a Ceparana, falegnami navali e nautici. Quattro operai agricoli a Sarzana. Particolarmente urgente anche la richiesta di autisti con patente C/E - CQC.



Per consultare tutte le 202 offerte di questa settimana clicca qui





Tutti gli annunci del Centro per l’Impiego vengono inseriti e aggiornati quotidianamente sul sito regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it e per candidarsi agli annunci del portale è indispensabile registrarsi compilando e pubblicando il curriculum vitae nel sistema e, dalla propria area riservata, candidarsi alle singole offerte di lavoro.

Sul sito Formazione Lavoro è anche disponibile un tutorial per l’iscrizione, ad uso dei cittadini (qui).