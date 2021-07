Dottorato motori ibridi, il plauso di Confindustria e Cna

La Spezia - La Presidente di CNA La Spezia, Federica Maggiani, e il Presidente di Confindustria La Spezia, Mario Gerini, sono concordi nell’accogliere con soddisfazione l’avvio del “Dottorato di ricerca per lo studio di motori ibridi o elettrici applicabili alla nautica da diporto”, un percorso formativo della durata di tre anni che si terrà presso il Polo Universitario della Spezia.

«Sono particolarmente soddisfatto dell’avvio al Polo Universitario della Spezia di questo dottorato di ricerca finalizzato allo studio di motori ibridi o elettrici destinati al mondo della nautica da diporto – commenta Mario Gerini, Presidente di Confindustria La Spezia - E’ un fatto che il nostro territorio esprime l’eccellenza dei marchi della nautica da diporto. Ma occorre un grande lavoro di squadra affinché il mondo produttivo trovi sul territorio le condizioni indispensabili e quelle favorevoli, al suo sviluppo».



«Un passo determinante per individuare reali e percorribili sviluppi green della nautica da diporto che grande ruolo ha per il settore turistico nel Golfo ed in particolare nelle 5 Terre – prosegue Federica Maggiani, Presidente CNA La Spezia – ma allo stesso tempo estremamente significativo perché il progetto nasce da una sinergia progettuale delle Associazioni datoriali».



«Un importante risultato reso possibile - proseguono Maggiani e Gerini- sia dal significativo contributo concesso da Camera di Commercio Riviere di Liguria, che ha di fatto permesso la parziale copertura dei costi iniziali necessari, che da quello messo a disposizione dal Parco delle 5 terre che ha accolto sin da subito la proposta. Non possiamo che ringraziare entrambi per aver accolto e condiviso con noi un “disegno” più grande, di fare del nostro territorio un distretto della nautica di largo respiro, ad ampio raggio d’interesse».



“Il nostro Polo Universitario – si sottolinea nella nota congiunta delle due associazioni - grazie all’ottimo lavoro di Promostudi aggiunge un tassello estremamente importante nel comparto della nautica. La ricerca di nuove tecnologie green, obiettivo del Dottorato di ricerca, avrà importanti ricadute sul mondo produttivo sempre più impegnato nella riduzione dell’emissioni di Co2, per uno sviluppo sostenibile. Questo progetto, inoltre, costituisce una interessante sperimentazione a livello nazionale, e contribuirà pertanto a valorizzare ulteriormente il Polo Universitario della Spezia quale eccellenza nel campo della progettazione nautica. E’ notizia recente che è in corso di definizione una convenzione con l’Università di Genova per l’istituzione di una borsa di dottorato. I firmatari oltre all’Università saranno l’Ente Parco Cinque Terre, Promostudi, Camera di Commercio e Rina Service. Un ulteriore ottimo risultato”.