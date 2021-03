Covid, Piana: "Psr, liquidità a 1.281 imprese agricole"

La Spezia - “Concluso, con deliberazione odierna del Consiglio regionale, l’iter di approvazione delle modifiche al testo e al quadro finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR Liguria), necessarie per l’introduzione della misura di 'Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di Covid – 19'. La cifra complessivamente destinata coincide col massimo consentito dalle norme europee, per un totale di 6.193.159 euro. Di fatto, la misura è già stata attuata negli ultimi mesi del 2020, e ha permesso di fornire pagamenti unitari, fino a 7000 euro. L'intervento interessa 1281 imprese, di cui circa 1100 sono già state liquidate”. Lo dichiara in una nota Alessandro Piana, vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura.