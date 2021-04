Chiude Chateau d'Ax, sei lavoratrici in cassa integrazione

La Spezia - Ennesimo colpo al commercio della Val di Magra, a breve andrà verso la chiusura un marchio storico come Chateau d'Ax. A pagare gli effetti della crisi saranno anche sei lavoratrici. Ancora una volta donne, le piu colpite dalla pandemia. A darne notizia è Marco Callegari, segretario regionale di Uiltucs Liguria.

"Hanno ricevuto ieri la lettera con la quale l'azienda comunica l'avvio della cassa integrazione, la situazione è drammatica perché gli ammortizzatori sociali hanno tempi bibblici e queste madri di famiglia hanno spesso grossissime diffcioltà di reddito. Per questo - commenta Callegari - abbiamo sollecitato la politica a intervenire e abbiamo a chiesto un incontro al sindaco Cristina Ponzanelli per cercare soluzioni rispetto a nuove aperture".



Il sindacalista chiama in causa anche la Regione: "Occorre un incontro perchè la situazione a Sarzana sta diventando delicata".

"Queste catene non hanno numeri enormi nei singoli punti vendita, quindi non fanno risonanza, ma se presi assieme sono migliaia di lavoratori che stanno perdendo il posto in un settore che è tra i più colpiti da questa crisi", conclude Callegari.