Calata Paita, Mazzola: "Condivisione dei progetti e gioco di squadra"

La Spezia - Il vice presidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Davide Mazzola, interviene sull’accordo sancito nei giorni scorsi che libererà le aree di Calata Paita per un uso civico. “L’accordo è una buona notizia per la città, i cittadini e le imprese del territorio per i riflessi di lavoro ed occupazionali che potrà sviluppare. Si tratta - prosegue - di una definizione che fornisce finalmente date e tempi certi: momenti attesi da tempo per cambiare volto e prospettive alla nostra provincia. Occorre gestire questo processo con attenzione - aggiunge Mazzola - aprendo i progetti ad un’ampia condivisione e trasparenza così che, anziché il tedioso gioco delle bandierine, delle rivendicazioni o degli allarmismi, si possa davvero fare gioco di squadra utile a coniugare alla Spezia sviluppo e lavoro con occupazione e sicurezza, e commercio e turismo con politiche di sostenibilità ambientale e preservazione dei territori. La Camera di Commercio è pronta a mettere a disposizione sempre il proprio importante ruolo di ‘tavolo comune’ per raggiungere insieme questi traguardi”.