Autotrasportatori in sciopero agli Stagnoni: "Vogliamo un contratto dignitoso"

La Spezia - Scioperano perché sono arrabbiati. Chiedono un contratto giusto, un salario dignitoso, un orario umano. Il minimo che si deve a lavoratori e lavoratrici che non si sono mai fermati e che sono indispensabili per la nostra quotidianità. Sono gli autotrasporatori che ieri si sono ritrovati al varco degli Stagnoni e non sono entrati in porto per protesta. Chiedono rispetto come i colleghi di Amazon e i riders che in piazza sono scesi nelle scorse settimane. Spostano merci da una parte all'altra del mondo e lo fanno per 24 ore: ma soprattutto sono stati il motore immobile di questo Paese durante il lockdown del 2020, quello che aveva fermato e chiuso tutto. Lo sciopero è iniziato ieri e proseguirà oggi nella speranza di essere ascoltati.