Asta pubblica del Comune: 15 lotti tra terreni, abitazioni e altri immobili

La Spezia - Il Comune della Spezia informa che il 16 luglio alle ore 10:00 nella sala Multimediale sita al primo piano del palazzo comunale di Piazza Europa n. 1, La Spezia avrà luogo un’asta pubblica per la vendita di beni di proprietà del Comune della Spezia.



Si tratta di 15 lotti tra terreni, abitazioni e altri immobili e per partecipare all’asta gli interessati dovranno inviare una richiesta all’Archivio e Protocollo Generale del Comune della Spezia- Piazza Europa n. 1, La Spezia mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite agenzia espressi - consegna a mano presso l’Archivio e Protocollo Generale del Comune della Spezia – Piazza Europa n. 1, La Spezia. L’istanza di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2021. Il recapito entro detto termine resta ad esclusivo rischio del mittente; non fa fede il timbro postale, farà fede esclusivamente la data apposta dall’Archivio Generale del Comune della Spezia.



Le perizie di stima e le planimetrie dei beni in vendita sono disponibili alla visione presso gli uffici del Comune della Spezia, Piazzale Giovanni XXIII n. 7, previo contatto con il Dott. Luca Ghelardi - tel. 0187/727919, email luca.ghelardi@comune.sp.it, Geom. Giacomo Cantergiani – tel. 0187/727916 email giacomo.cantergiani@comune.sp.it e Geom. Marco Quaggiotti – tel.0187/727930 email marco.quaggiotti@comune.sp.it



Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare la Dott.ssa Silvia Piacentini – tel. 0187/727921, email silvia.piacentini@comune.sp.it e la Dott.ssa Jessica Bertilorenzi tel. 0187/727925, email jessica.bertilorenzi@comune.sp.it



Il bando d’asta pubblica è scaricabile dall’Albo Pretorio on line del Comune della Spezia e dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.sp.it nella sezione: Bandi di gara ed appalti.



Visite e sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento con l’Ufficio del Patrimonio del Comune della Spezia e nel rispetto della normativa anti covid (Dott. Luca Ghelardi tel. 0187/727919, Geom. Giacomo Cantergiani – tel. 0187/727916 e Geom. Marco Quaggiotti – tel.0187/727930) nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.