"Asl5, situazione drammatica. I cittadini cosa sono ancora disposti a perdere?"

La Spezia - Chiuso di notte il Pronto Soccorso Pediatrico alla Spezia, chiuse dal 1 Agosto le Sale Operatorie di Sarzana, chiusi i reparti, già precedentemente accorpati, di Urologia-Chirurgia-Ortopedia a Sarzana, sospesa la disponibilità, per carenze di organico, dei Medici del 118 per i trasferimenti di pazienti critici, chiuso nelle ore pomeridiane e notturne il servizio di Sala Gessi a Sarzana : questo quanto prodotto da una gestione caotica, approssimativa e poco lungimirante. Ci chiediamo cosa siano ancora disposti a perdere i cittadini della provincia spezzina in termini di servizi sanitari. Da troppi anni ormai la gestione di Asl , di concerto con la politica regionale e locale, ha continuato a contrarre i servizi sanitari rivolti alla cittadinanza, anche e soprattutto in rapporto al numero di posti letto, assolutamente insufficienti e neanche paragonabili al resto della Liguria e del Paese, alla disponibilità di risorse umane sempre più numericamente carenti, tanto da mettere a serio rischio l’erogazione dei minimi assistenziali pure nell’area dell’emergenza, e alle discutibili approssimative scelte organizzative che si sono susseguite per cercare, seppur disordinatamente, di far fronte a dette annose carenze strutturate. Ad ogni cambio di guardia ai vertici aziendali ci si aspetta un’inversione di rotta che puntualmente non arriva o quantomeno non è sostanziale; è assolutamente necessario un netto segnale di discontinuità nel modello gestionale che non può prescindere da una lungimirante programmazione di interventi di ammodernamento strutturale, fino alla costruzione di un nuovo ospedale, di aumento dei posti letto, in rapporto alle esigenze sanitarie della popolazione, e soprattutto all’adeguamento dei contingenti di medici, infermieri e di tutte la professioni sanitarie attualmente carenti in tutti gli ambiti di prevenzione, diagnostica, cura e assistenza ospedaliere, attività territoriali e persino servizi amministrativi, tanto da ricorrere sempre più a convenzioni con privati.



La situazione in Asl 5 è a dir poco drammatica: i tecnici della prevenzione sono ampiamente insufficienti per garantire la copertura del servizio in presenza dovendo ricorrere alle reperibilità; i prelievi dei centri territoriali sono stati appaltati; nella maggior parte dei reparti ospedalieri, oltre alla mancanza di primari nominati, l’attività è garantita da esigui numeri di medici costretti a fare doppi turni, rinunciare ai dovuti riposi e collaborare con organici di infermieri ridotti all’osso; nei tre pronto soccorso aziendali i medici sono ormai in via di estinzione, soggetti a turni di dodici ore consecutive e spesso sostituiti da colleghi dei reparti chirurgici, dove pure l’attività operatoria è stata fortemente contratta generando cospicuo aumento delle liste di attesa; le sale operatorie di Sarzana, e con loro il reparti di chirurgia, urologia e ortopedia riattivati solo da un mese, dal 1 agosto saranno nuovamente chiuse per recuperare risorse umane da reimpiegare altrove; mancano numeri rilevanti di tecnici nei servizi di radiologia, nei laboratori e nel settore della microbiologia, peraltro particolarmente preziosi in questo periodo di emergenza sanitaria per l’effettuazione dei tamponi covid-19. In un simile contesto di carenze di organico e di discutibile organizzazione, risulta persino scontato denunciare un importante aumento di disagi per l’utenza, disservizi e rischio clinico, come dimostrato anche dalle recenti notizie di incremento di cadute di ricoverati nei reparti.



Nella nostra provincia si è creato un servizio sanitario scarsamente attrattivo sia per i professionisti (medici, infermieri, tecnici e tutte le professioni sanitarie) che per i cittadini, molti dei quali preferiscono rivolgersi ad altre regioni generando cospicuo aumento di spesa per la comunità e di disagio per i singoli utenti. Non fare nulla per cambiare, possibilmente in meglio, la situazione attuale potrebbe addirittura far parte di un disegno politico più ampio che non ci piace affatto e che non deve piacere a tutta la comunità della provincia spezzina.



Per Confsal Fials

Luciana Tartarelli e Alessandro Podestà