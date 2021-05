San Michele Arcangelo, dal Lions arrivano 30mila euro

La Spezia - “Un sincero ringraziamento all’ing. Franco Pomo, presidente del Lions Club La Spezia Host, per la prima tranche di 3.000 euro relativo all’installazione dell’altare nella vecchia chiesa di san Michele Arcangelo di Pegazzano”. A comunicarlo è Gino De Luca, presidente del Comitato per il recupero della chiesa antica di San Michele Arcangelo di Pegazzano, il cui parroco è don Luca Pescatori. Sono anni che il Lions Club sostiene attraverso “service” realtà del territorio spezzino, dalle fasce deboli ad attività culturali e di solidarietà; con questo contributo ha rimarcato ancora una volta la propria sensibilità alla storia del territorio. Questo contributo si inserisce nell’immane lavoro che il comitato di san Michele Arcangelo sta svolgendo da 11 anni per il recupero storico di questo bene della nostra città.



“Da ricordare - continua De Luca - che la chiesa di san Michele Arcangelo, partecipa da quasi dieci anni ai censimenti dei Luoghi del Cuore organizzati dal Fai, ottenendo ogni volta un numero sempre maggiore di voti, sino alle 25.412 preferenze ottenute al Censimento dell’anno scorso, conquistando un ragguardevole 8° posto a livello nazionale su 39.500 siti segnalati, sgominando di fatto siti più blasonati. Oltre all’8° posto a livello nazionale va ricordato il primo posto assoluto tra gli edifici antichi della Liguria, oltre che tra i siti religiosi. Per questo motivo i contributi ricevuti, come quello del Lions Club La Spezia Host, intendono appoggiare ed incoraggiare la sensibilità popolare verso la propria storia, spesso dimenticata o poco conosciuta, per valorizzare le scelte degli antenati, le loro tradizioni e le ricchezze culturali che ci hanno tramandato. Di questo, il Comitato per il recupero della chiesa antica di San Michele Arcangelo di Pegazzano, ringrazia pubblicamente il Lions Club La Spezia Host”.