Ripartono le attività di Aidea

La Spezia - Dopo la pausa estiva AIDEA La Spezia riprende l’attività.

Sono molte le iniziative già dal mese di settembre:

Un corso breve intensivo di inglese turistico da 15 settembre ore 15.00-16.30, particolarmente adatto a chi si occupa di accoglienza turistico-ricettiva. Sei incontri con cadenza bisettimanale. Programma: situational English incentrato sulle principali necessità e tematiche ricorrenti in questo settore.

Un corso breve di introduzione al giapponese rivolto a chi non ha mai studiato la lingua Giapponese. Studio dei kanji, studio grammaticale e lessico. Introduzione alla cultura giapponese. Il mondo dei manga e degli anime dal 13 settembre il lunedì e mercoledì dalle 17.00 a cura di Martina Rota

Un corso di fotografia serale ore 20 dal 21 settembre. Le lezioni in aula saranno alternate da uscite di gruppo. Discussione col gruppo delle foto realizzate nelle uscite. Docente Giada Briganti.

Due corsi brevi di inglese A2 per ripassare le competenze precedentemente acquisite: uno serale alle 20.00 dal 13 settembre (lunedì e mercoledì) e uno alle 15-16.30 dal 13 settembre lunedì e mercoledì

Corso: Mito, archetipo, simbolo: i Tarocchi, secondo Jodorov­sky, a cura di Gianluca Pezzino, musicista e performer. 5 Incontri da giovedì 16 settembre ore 18-20.00. Lo studio dei tarocchi:un linguaggio di immagini, metafore e simboli meno espliciti delle parole, ma al tempo stesso molto più ricchi e profondi.

Corso Mindful walking, pratiche di consapevolezza ore 9.30 con psicologa 6 incontri

ISCRIZIONI PER ESAME CILS B1 CITTADINANZA

Sono aperte le iscrizioni all’esame CILS, sessione del 21 ottobre per il livello: B1 cittadinanza indispensabile per ottenere la cittadinanza italiana. Gli interessati dovranno prendere appuntamento presso la Segreteria Aidea via Persio 27 per compilare il modulo di adesione all’esame, versare per l’Università per stranieri di Siena la quota di iscrizione, fornire copia del documento di identità, frequentare gli incontri formativi. La data di chiusura prevista per le iscrizioni all’esame è fissata per il 20 settembre 2021. L’esame si svolgerà in modalità orale



PROGETTI FINANZIATI

Progetto giovanissimi: 11 settembre di mattina escursione gratuita alla Palmaria età 8-12.

12 settembre: introduzione alla lingua dei segni. Età 14-18

Da 16 settembre laboratorio arte e ambiente presso il Liceo Mazzini.



Entra nel vivo anche il progetto sull’invecchiamento attivo, il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Regione Liguria – è destinato alla terza età, in collaborazione con il mondo del Terzo settore. A settembre Progetto Innovazione digitale Guida all’uso del cellulare



SERVIZI SPORTELLO: Test gratuito di competenza linguistica. Lo sportello è tenuto da volontari su appuntamento.

Per ricevere informazioni sui corsi, bisogna prendere un appuntamento! info@aidealaspezia.org / segreteria.aideasp@gmail.com Ci trovi in via Persio 27 (dal lun al ven, ore 17,00 - 19,00 e martedì- giovedì dalle 10.00 alle 12.00). E’ possibile iscriversi all’associazione online IBAN IT61 H 03332107000000 00612021-causale quota iscrizione. Tel.cell. 333 9503490 /329 7462081/ 0187 300385

Per frequentare i corsi in presenza è necessario il green pass.