Pro Loco, festa in Mediateca

La Spezia - Si è tenuta questo pomeriggio alla Mediateca Regionale "Sergio Fregoso" di via Firenze la presentazione degli eventi organizzati in occasione dei 140 anni delle Pro Loco. Alla presentazione erano presenti il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, l'assessore al turismo, Maria Grazia Frija, e i rappresentanti delle Pro Loco UNPLI APS (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Associazioni di Promozione Sociale), e del Comitato UNPLI La Spezia. L'evento si terrà domenica 25 luglio, alle 16, ospitato dalla Pro Loco Cadimare APS, in collaborazione con le Pro Loco APS Insieme per Biassa e Pitelli. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Liguria, dal Comune della Spezia, dalla Camera di Commercio Riviere Liguri Imperia La Spezia Savona, dalla Confcommercio La Spezia, e si avvale del sostegno economico della Regione Liguria e del Comune della Spezia. Quello di Cadimare è considerato un appuntamento molto significativo in quanto per la prima volta, viene effettuato nel territorio del Comune della Spezia, ed assume particolare significato perché è la prima iniziativa Pro Loco che viene effettuata dal febbraio 2020 a causa della pandemia Covid-19.



In ciò c'è tutta la loro volontà per riprendere il cammino forzatamente interrotto, a favore delle comunità e dei visitatori.

All'evento conclusivo del 25 luglio sono invitati i rappresentanti politici governativi locali, quelli della Regione Liguria, dell'amministrazione comunale e provinciale della Spezia, autorità civili, militari e religiose, l'UNPLI nazionale e regionale, i sindaci dei comuni dove operano le Pro Loco che interverranno con la Fascia Tricolore, gli Enti, le associazioni di categoria e del volontariato. Il programma si completa con la 3a Festa Provinciale Pro Loco, che segue le precedenti realizzate nel Comune di Calice al Cornoviglio e Vezzano Ligure. Le Pro Loco UNPLI APS della provincia festeggeranno anche la Giornata Nazionale Pro Loco istituita dall'UNPLI nazionale.