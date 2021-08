Libreria "Liberi Tutti", gli incontri della settimana

La Spezia - Anche nel corso della prossima settimana la libreria Liberi Tutti propone due iniziative letterarie.



Lunedì 9 agosto alle 18.30 al bar Kothee (di fronte alla libreria) presentazione del libro Liberi come sulla battigia di Gabriele Mori.



Carlo Voce ha meno di quarantotto ore per prendere una decisione che può cambiargli la vita, ma si ritrova all'alba sbandato sulla battigia di una spiaggia in Toscana, senza ricordare come ci sia capitato. Ma poi gli torna alla mente l'immagine di una catasta di scatoloni pieni di pulsanti in plastica, siglati con la D di Delete. A partire da quel momento si va ricostruendo il suo percorso: la traiettoria si intreccia con quella di una serie di personaggi, che, a loro volta, stanno cercando un approdo. Oppure un imbarco, per riportare al largo esistenze che, per bonaccia o per tempesta, si sono spiaggiate. Sono marinai, giocatori d'azzardo, musicisti, lavoratori, donne in famiglia o in carriera, sempre più o meno precarie negli equilibri che la società ha deciso per loro. Sono "pazzi" dichiarati o "normali" viaggiatori della vita che in qualche modo impazziscono: di rabbia o d'amore, per delusione o per logorio, per una volontà cieca e irrazionale che scherza con le nostre ambizioni o per una libertà inesorabilmente divenuta obbligo di scelta.

Come sulla battigia, bisogna transitare, da una parte o dall'altra, senza fermarsi mai.

"...Altrimenti ti fanno fuori."





Giovedì 12 agosto alle 19 al bar Il Poggio (Scalinata San Giorgio 5) presentazione del libro Grass* di Elisa Manici (Eris).

Le persone grasse vengono schernite per strada, vengono insultate se osano esporsi sui social, non vengono scelte nei lavori a contatto col pubblico. Subiscono continuamente microaggressioni da persone amiche, partner, genitori. Le persone grasse ricevono diagnosi errate in ambito medico, perché ogni loro problema di salute viene ricondotto alla grassezza. Vivere abitando un corpo grasso significa fare parte di una categoria marginalizzata e convivere con uno stigma che affonda le sue radici nella normazione e nel controllo dei corpi, soprattutto

femminili della cultura occidentale.