Lerici e Cinque Terre sono il set del film di Biazzi con Serena Grandi

La Spezia - Nel cast del film di CarloAlberto Biazzi, che verrà girato nella Liguria di Levante, è stata confermata Serena Grandi, iconica attrice che ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta e che, da allora, ha collezionato solo grandi successi. Nel film, una delicata vicenda ambientata nel dopoguerra, l’attrice affiancherà Eros Pagni, col quale aveva già lavorato in Teresa di Dino Risi nel 1987.

"Non sto più nella pelle - dice il regista Biazzi -. E’ un’attrice che amo sin dalla mia infanzia. È per me un onore poter lavorare con lei. La Grandi ha alle spalle una carriera molto prolifica. Ha lavorato con i più grandi registi del nostro tempo: da Tinto Brass a Dino Risi, da Paolo Sorrentino a Pupi Avati. Più di cinquanta film all’attivo che l’hanno consacrata come una delle migliori interpreti italiane.



C’è mistero sul personaggio di Serena Grandi e poche sono le informazioni sulla trama del film di Biazzi, scritta da quest’ultimo insieme a Sergio Pierattini. È la storia di un nonno che, attraverso i suoi racconti immaginari, cerca di spiegare al nipotino il mondo che lo circonda.

L’unica cosa che la produzione ha reso noto è il titolo: "Al di là del mare". Le riprese dovrebbero svolgersi a settembre, tra Lerici e le 5 Terre. Nel cast, insieme alla Grandi e a Pagni, anche Marco Iannone, Rossella Pugliese, Claudia Scaravonati e Davide Dal Seno.

Per quanto riguarda il cast tecnico, la fotografia sarà affidata al Maestro Luciano Tovoli, i costumi a Enrica Biscossi e le musiche a Pericle Odierna. Al progetto stanno collaborando anche Genova Liguria Film Commission, Confartigianato e Assessorato alla Cultura e al Turismo della città della Spezia.