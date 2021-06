Leone d'oro e tre oscar: giovedì c'è "Nomadland" in Piazza Europa

La Spezia - Finalmente anche in Arena Sotto Le Stelle Piazza Europa La Spezia, giovedi 17 giugno ore 21.15 uno dei film più apprezzati e premiati della scorsa stagione: si intitola 'Nomadland', è scritto e diretto da Chloé Zhao, è interpretato da Frances McDormand ('Fargo'), è stato accolto trionfalmente dalla critica internazionale e ha vinto un sacco di premi in giro per il mondo. Per esempio il Leone d'Oro al Festival di Venezia 2020 e tre Oscar 2021: miglior film, regia e attrice protagonista.



Siamo nel Nevada rurale. Fern ha perso il lavoro a causa della crisi finanziaria che ha fatto chiudere i battenti alla fabbrica dove ha lavorato una vita. Attrezzato il suo furgoncino a casa mobile, si mette in viaggio per gli States, senza soldi né punti di riferimento tranne sé stessa. Sarà una donna che porta il suo peso da sola, da lavoratrice instancabile qual è, schietta e disillusa, ma anche orgogliosa e mai disposta a cedere alla sterile rassegnazione.

- Leone d’oro al miglior film alla 77a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

- Vincitore di 3 premi Oscar: miglior film, miglior regia (Chloé Zhao) e miglior attrice protagonista (Frances McDormand)



Silvano Andreini organizzatore della rassegna cinematografica durante la presentazione dell'arena ha descritto il film :" Nomadland sa coniugare realismo sociale e sentimento, facendosi elegia della categoria umana dei cosiddetti perdenti: uomini e donne ai margini per aver perso il lavoro o per aver raggiunto un'età in cui il loro apporto produttivo è considerato non essenziale. Sono i randagi e i rinnegati. I nuovi invisibili che, però, hanno colto, nel loro essere esclusi dal sistema, l'opportunità di essere liberi dalle sovrastrutture connaturate a quest’ultimo. Perdendo le sicurezze materiali e affettive, le persone che vediamo sullo schermo (molte delle quali veri nomadi) hanno a disposizione un’autonomia di pensiero e di movimento non comuni."



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.