In Piazza Europa è il turno di "Extraliscio - Punk da balera"

La Spezia - Dopo una lunga attesa, siamo felici di presentarvi Extraliscio – Punk da balera, il film di Elisabetta Sgarbi dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, che arriverà in Arena Piazza Europa, il 16 giugno alle 21.15.



Un evento che punta a riportare i fan in sala per cantare e ballare sulle note degli Extraliscio. Il film è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell'ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest e ha ricevuto il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, e il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d'Essai) a Mantova. Così, dopo il successo al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” (musica di Mirco Mariani, testo di Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi), continua la missione di Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara di contaminare la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto. Prodotti da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana, gli Extraliscio fanno incontrare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l'elettronica, il rock, il pop in un'esplosione di suoni, ironia e libertà. Nel film troveranno spazio gli interventi di grandi artisti della scena musicale italiana come Elio, Biagio Antonacci, Jovanotti, Orietta Berti, Lodo Guenzi e tanti altri.





Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.