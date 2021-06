Il giro d'Italia in mountain bike, Nicola chiude il viaggio alla Spezia

La Spezia - Girare l'Italia in mountain bike e raccontarne le bellezze, passando anche dallo Spezzino. E' l'impresa del giovane messinese Nicola Grillone, partito dalla meravigliosa Sicilia concludendo il suo errare proprio alla Spezia.

A raccontare della sua impresa, a Città della Spezia, è il suo amico Giuseppe Repici, spezzino. "E' un'impresa sportiva e socioculturale, che si è ultimata nella nostra meravigliosa città. Il ‘Giro in Mtb’ del mio caro amico Nicola, videomaker e grande sportivo, è partito dalla Sicilia alla volta della Liguria, 1260 km con tappe intermedie in sella alla sua Mtb, in cui a messo in risalto le opere e i monumenti di grandi citta’ italiane compresa La Spezia con emozionanti e suggestive riprese col drone".



Nicola ha saputo cogliere i rumori e i colori del caratteristico mercato di Piazza Cavour, del monumento di Garibaldi ai giardini pubblici, il Ponte Revel e Ponte Mirabello degli scorci unici dei carrugi e del promontorio di Porto Venere.

Se la provincia spezzina è stata l'ultima tappa il viaggio di Nicola è cominciato ad aprile. E' durato un paio di settimane. La prima tappa è stata Scilla per poi proseguire verso Pizzo, Paola, Acquafredda, proseguirò verso Acropoli, Pompei, Ercolano, Gaeta, Anzio. Poi sono arrivate le tappe di Santa Marinella, Piombino, Livorno e come tappa d’arrivo la Spezia.

Un passaggio breve alla Spezia alla quale restituisce una cartolina, di immagini realizzate con un drone, di rara bellezza. Lo scopo del viaggio era rirprendere contatto sia con la natura e con alcuni dei luoghi più belli d'Italia anche per contrastare la bruttezza della superficialità.



Ecco il video dedicato alla Spezia