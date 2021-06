Dieci anni di Fuori Luogo, gli ultimi appuntamenti

La Spezia - Entra nel vivo con un venerdì ricco di appuntamenti “Fuori Luogo 10 – Dieci anni di Teatro Fuori Luogo” – quattro giorni per festeggiare il decennale del progetto di teatro contemporaneo ideato e organizzato da Scarti in partnership con Balletto Civile, Scena Madre e Casarsa Teatro e in collaborazione con i comuni di Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito di Cultura in Movimento, Fondazione Compagnia di San Paolo e il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Liguria e con la direzione artistica di Andrea Cerri, Renato Bandoli e Michela Lucenti.



Dopo l'apertura ufficiale di ieri, giovedì 17 giugno, all'Auditorium Dialma Ruggiero alla presenza delle istituzioni con l'inaugurazione dell'installazione fotografica permanente e del prezioso e inedito volume 2011-2021 Dieci anni di Teatro Fuori Luogo dedicato all’esperienza spezzina, si continua venerdì 18 giugno con un fitto programma di eventi: la giornata si apre alle ore 17.15 al Dialma con la lettura a tavolino del testo Disprezzo della donna. il futurismo della specie, nuovo lavoro della compagnia romana Frosini-Timpano, prima ed embrionale tappa della ricerca sul Futurismo che partirà proprio da Spezia, città culla del Futurismo di Marinetti (una produzione Gli Scarti/Fuori Luogo e Kataklisma)



A seguire all'ex Ceramica Vaccari (Santo Stefano di Magra) da non perdere la performance Il secondo regno – cantica industriale a cura di Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti, Simone Benelli e Damiano Grondona che coinvolge gli adolescenti del territorio nella riscoperta, attraverso l’azione performativa, degli spazi industriali, un tempo luoghi di lavoro e oggi protagonisti di processi di rigenerazione urbana grazie al progetto europeo RESCUE del programma Creative Europe. (prima replica alle 17.30 e seconda replica alle ore 19.00)



La serata si chiude al Dialma alle ore 21.45 con la lettura in anteprima di Sergio, nuovo spettacolo di e con Francesca Sarteanesi, produzione Scarti e Kronoteatro, con il sostegno di Armunia residenze artistiche - Festival Inequilibrio.



Inoltre dalle ore 16 alle ore 23 (in replica ogni ora) da non perdere sarà l’installazione sonora Macbeth. L’ultimo sguardo – radio experience di Gianluca Stetur e l’esposizione “Dieci” con i disegni e le illustrazioni di Davide Faggiani, legate alla storia di Fuori Luogo.



Sabato 19 giugno si continua con il convegno “Le Correzioni” dalle 10 alle 17 al Dialma, lo spettacolo di Balletto Civile al Teatro degli Impavidi alle ore 18.15 e la cena/festa serale al Parco del Colombaio.

Domenica si chiude con lo spettacolo Livore. Mozart e Salieri di Vico Quarto Mazzini alle ore 12 al Dialma.



Il programma completo è consultabile sul sito www.fuoriluogoteatro.it



Per info e prenotazioni si può chiamare il 3464026006 o scrivere a fuoriluogo10@associazionescarti.com. E’ obbligatoria la prenotazione e i posti sono già in esaurimento, date anche le capienze ridotte per distanziamento Covid.







Produzione Gli Scarti - impresa di produzione teatrale d’innovazione

con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”

con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Performing Arts”

Si ringraziano Mic, Regione Liguria, Comune della Spezia, Comune di Sarzana, Comune di Santo Stefano di Magra, Comune di Lerici

realizzato in collaborazione con Associazione Prospettive Teatrali - Stratagemmi

partner di progetto Balletto Civile, ScenaMadre, CasArsa Teatro

progetto grafico e layout Leonardo Mazzi/neo-studio.it



Biglietti: dai 15€/ridotto 5 euro