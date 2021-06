Dante ed Ettore Cozzani: un “regalo” alla città

Per la prima volta verrà fatto ascoltare, “restaurato” da Raffaele Maulella, l’audio dell’ultima conferenza dello scrittore spezzino, tenuta a Milano nel 1971 poco prima della sua morte.

La Spezia - La tv diocesana Tele Liguria Sud trasmette domani sera alle 21.30 uno speciale dal titolo “Ettore Cozzani ci parla di Dante”. Per la prima volta verrà fatto ascoltare, “restaurato” da Raffaele Maulella, l’audio dell’ultima conferenza dello scrittore spezzino, tenuta a Milano nel 1971 poco prima della sua morte e dedicata in particolare alla poesia astrale di Dante. A commentare questo importante reperto storico-letterario ci saranno il conduttore Egidio Banti, il presidente degli Amici di Ettore Cozzani Giovanni Pardi e il docente di latino e greco del Liceo classico “Costa” Paolo Bertini. Il tutto, ovviamente, nel quadro delle iniziative per i 700 anni dalla morte di Dante.