Dal vivo Simonetti ei suoi.. demoni, apre a Profondo Rosso. E domenica ecco Pinguin Bloom

La Spezia - In occasione delle Notti Bianche del Cinema che si svolgono in Italia il 3 e il 4 luglio, l'Arena Sotto le Stelle in Piazza Europa propone una due giorni di eventi. Sabato 3 Luglio alle 21 Claudio Simonetti, pianista, fondatore della celebre band dei Goblin, autore di colonne sonore ormai leggendarie, presenta ai numerosi e affezionatissimi fan un concerto dal vivo, dialogando con appassionati, amici e artisti ed eseguendo una serie di brani entrati nella memoria collettiva: il tema di “Dèmoni”, dall’omonimo film di Lamberto Bava, “Tenebre”, uno degli undici film di Dario Argento musicati da Simonetti in oltre quarantacinque anni di collaborazione, “L’alba dei morti viventi”, composto per il film “Zombi” di George Romero e l'iconico tema di “Profondo rosso”. Quella di Claudio Simonetti è una musica che giunge da lontano, densa di riverberi e di sapori di un’epoca creativa irripetibile, eppure sempre suggestiva, com’è prerogativa dei classici. Prima del concerto si svolgerà la premiazione di La Spezia Film Festival alla sua sesta edizione con la direzione artistica di Paola Settimini. Dopo il concerto, non poteva mancare una versone restaurata a 46 anni dalla sua uscita di Profondo Rosso. Le Notti Bianche del vinema continuano domenica 4 luglio alle 21.15 con l'anteprima nazionale di Pinguin Bloom, diretto da Glendyn Ivin con l’attrice due volte candidata all’Oscar Naomi Watts nel ruolo della protagonista, insieme ad Andrew Lincoln, uno dei protagonisti dell’iconica serie tv The Walking Dead e l’attrice due volte candidata all’Oscar Jacki Weaver. Il film è ispirato alla storia vera di Sam Bloom e della sua famiglia, tratto dal bestseller venduto in tutto il mondo "Penguin Bloom - L'uccellino che salvò la nostra famiglia" di Bradley Trevor Greive, racconta l'emozionante storia di una famiglia che in un momento di grande difficoltà, grazie all’incontro empatico con un piccolo di gazza ferito, ritrova la speranza e la gioia.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'Arena Sotto le Stelle in Piazza Europa il botteghino è presso Urp di Piazza Europa 1 a partire dalle 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.