Come si fa una videochiamata? Come aprire una casella di posta? L'ultima iniziativa di Auser

La Spezia - "Ma come funziona?!" Alle prese con smartphone, tablet e computer quante volte abbiamo sentito o pronunciato questa frase? Soprattutto i cittadini più anziani, vittime privilegiate di quello che viene chiamato il divario digitale, si trovano in una condizione di forte svantaggio e non riescono a utilizzare al meglio questi strumenti magari disponibili, ma vissuti come ostici e inaccessibili. Da sempre in prima linea a favore dei cittadini più anziani, Auser ha deciso di sperimentare tra Arcola e Sarzana un servizio dedicato proprio a coloro che per motivi di età non hanno confidenza con i nuovi strumenti tecnologici, con le pratiche burocratiche in rete o con un acquisto online. Telefonando al numero 388 7910872 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16.30 risponderà un esperto che si metterà a disposizione per un consiglio e un aiuto immediato oppure, se necessario, darà un appuntamento nella sede Spi-Auser di Romito Magra, via Provinciale 43.



Come si fa una videochiamata? Come aprire una casella di posta elettronica? Perché non riesco a ricevere una foto? Ora, per questi come per mille altri quesiti, i cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel distretto sociosanitario n. 19, potranno rivolgersi gratuitamente al Servizio di pronto intervento divario digitale dell'Auser. Inoltre l'associazione, nello stesso ambito territoriale, organizzerà brevi corsi di alfabetizzazione informatica utili a orientarsi nel mondo di internet. Il progetto fa parte del programma Anziani BenEssere in Liguria sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Liguria ed è realizzato in collaborazione con Arci Val di Magra e Ada La Spezia.