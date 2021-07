Al via il 16 luglio la rassegna 'Pitei noir'

La Spezia - Torna "Pitei’ noir", la rassegna letteraria curata dalla ProLoco di Pitelli. Appuntamento da venerdì 16 luglio alle ore 21.15 nella piazzetta della Chiesa a Pitelli. Tre scrittori spezzini presenteranno i lori libri, con lettura di alcune pagine, alla scoperta del nostro territorio in una atmosfera misteriosa e accogliente. "Voglia di dialogo e di confronto, di sentimenti e coralità, crediamo che il Covid abbia ingenerato ancor più, in ognuno di noi, questi sentimenti, ecco perché, nonostante le prescrizioni ministeriali ancora in atto riguardanti l’emergenza sanitaria, abbiamo inteso promuovere questo spazio culturale all’aperto pensato per i lettori, gli autori, per chi lavora nel mondo dei libri e per i semplici appassionati. Questa piccola rassegna che ci accompagna da cinque anni, è un progetto nel quale scrittori e scrittrici si raccontano, ci parlano dei loro libri e delle loro emozioni, è un modo speciale per conoscere , apprezzare e vivere il nostro territorio", spiegano dalla Pro Loco.



"Il grande Amos Oz - osserva Marco Ursano, scrittore spezzino presente nella scorsa edizione - presentiamo la rassegna ha scritto che i libri non ti abbandonano mai. Accade anche con i luoghi. Pitelli è uno di questi: un luogo che, se lo scopri, non ti abbandona mai. La rassegna Pieti Noir è diventata negli anni un punto di riferimento: occasione per conoscere nuovi e consolidati autori assieme ad un borgo ligure meraviglioso. La passione per i libri, per il raccontare, che si intreccia con quella per un territorio ancora autentico. Fatto di volti, parole gesti, tradizioni e storie che meritano di essere raccontati. Pitelli è un borgo accogliente, come lo sono i libri. Come lo sono le persone che lo abitano”



Il programma



· 16 luglio ROBERTO BOLOGNA : IL VOLTO DELLA LUNA



· 21 luglio NICOLA GHIO: ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UN ALTRO



· 23 luglio MASSIMO ANSALDO. QUALCOSA DA TACERE