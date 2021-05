"Una vita difficile" di Dino Risi per riflettere sull'Italia post fascista

La Spezia - L’Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea ha presentato al Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, per l’anno 2021, un progetto filmico, per riflettere sui temi della Shoah, della Deportazione, della Resistenza e della nascita della Repubblica Italiana. Tale progetto, intitolato Memoria Visibile, ha ottenuto il patrocinio oneroso della stessa Regione. Nel rispetto delle norme anti-Covid, alcune proiezioni si sono già svolte in modalità streaming.

Con l’approssimarsi del 2 Giugno, Festa della Repubblica e con la riapertura delle sale cinematografiche, Giovedì 27 Maggio ore 17:30, si svolgerà presso il Cinema Il Nuovo (via Colombo, 99, La Spezia) la proiezione del film Una vita difficile (1961) di Dino Risi, incluso nella classifica dei 100 film italiani da salvare. La pellicola, che vede protagonisti Alberto Sordi e Lea Massari, presenta una panoramica su vent’anni di storia italiana, attraverso le vicende di un ex partigiano giornalista che si inserisce nella borghesia reazionaria. Commenterà il film il Prof. Lorenzo Moretti, esperto cinematografico.



Secondo le vigenti norme anti-Covid, l’ingresso gratuito sarà contingentato, previa prenotazione nelle seguenti modalità:

tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it;

telefonando al 0187/24422 (tutti i giorni dalle ore 15:00 alle 21:00);

inviando un messaggio su Whatsapp al 348 55 43 921