"Il paesaggio. Dialogo fra fotografia e parola. Un tributo a Pietro Greco" per Notti al Castello

La Spezia - Appuntamento con la letteratura per le "Notti al Castello". Mercoledì 21 luglio, alle 21.30, presentazione del volume "Il paesaggio. Dialogo fra fotografia e parola. Un tributo a Pietro Greco", a cura di Roberto Besana Töpffer (Oltre edizioni).

Questo libro è uno sguardo sul mondo, è un invito a entrare nel paesaggio attraverso le fotografie e i testi che le accompagnano per emozionarci e viverli come spazi d’interazione, senza temere di sporgersi dalla “finestra” di una fotografia. Su iniziativa di Roberto Besana, autore delle immagini, la penna di Pietro Greco con cui stava sviluppando questa opera, è stata presa come passaggio di testimone, da sessantacinque donne e uomini della cultura e della scienza, amici e colleghi di Pietro che lo hanno stimato per la sua umanità e cultura.



Ingresso gratuito; prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti; tel. 0187-751142; sangiorgio.segreteria@comune.sp.it.



In caso di maltempo l'evento verrà annullato.