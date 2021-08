Viaggia senza mascherina: insulta la capotreno e graffia una poliziotta

La Spezia - Senza mascherina e con le scarpe sul seggiolino. Ai continui richiami del capotreno a ricomporsi e rispettare le nomative anticovid una 53enne ha risposto con un'aggressione. E' accaduto a bordo del treno Intercity Milano- Reggio Calabria e all'altezza della Stazione centrale della Spezia è dovuta intervenire la Polfer. In principio redarguita dalla capotreno, la donna ha cominciato a inveire contro di lei con insulti e minacce, tanto da costringerla a chiamare le forze dell'ordine.

Alla vista delle divise la 53enne non si è calmata, anzi, ha mostrato ulteriori segni di aggressività: si è rifiutata di fornire le proprie generalità e graffiando una poliziotta all'avambraccio mentre stava tentando di accompagnarla all’esterno insieme ad un collega. Bloccata, la 53enne è stata condotta negli Uffici di Polizia e denunciata per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.