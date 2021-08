Ventitrè nuovi positivi nello Spezzino, ora sono 450

La Spezia - Sono 161 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.759 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.331 tamponi antigenici rapidi. Ad Imperia i nuovi positivi sono 51, a Savona 34, a Genova 53 (47 in Asl3, 6 in Asl4), mentre lo Spezzino si ferma a 23. A fronte di questi ultimi dati e di tre nuovi decessi, tutti registrati all'ospedale Galliera di Genova (pazienti di 56, 75, 81 anni), a Savona ad oggi si contano 370 casi complessivi, alla Spezia 450, ad Imperia 551, a Genova 1348, senza dimenticare 75 residenti fuori regione e 249 in fase di verifica. Diminuiscono di tre unità gli ospedalizzati liguri: oggi sono 84 con 11 terapie intensive e in Asl5 si contano 4 ospedalizzati (uno in più di ieri) e una terapia intensiva. In sorveglianza attiva 422 soggetti in Asl1, 267 in Asl2, 553 in Asl3, 125 in Asl4, 319 in Asl5 per un totale di 1.686. Infine i vaccini: alle 16 odierne 2.030.019 di sieri consegnati (fonte governativa) e 1.894.418 somministrati con una percentuale del 93%.