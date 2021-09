Ventenne controllato, consegna della ketamina agli agenti

La Spezia - Risale alla mattinata di venerdì 3 settembre l’intervento della volante della Questura nei giardini di via Chiodo, dove veniva controllato un 20enne spezzino che consegnava spontaneamente agli operatori di polizia un involucro di carta contenente poco più di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo ketamina per uso personale. Dopo aver proceduto al sequestro della sostanza stupefacente, il giovane veniva segnalato alla locale Prefettura come assuntore per i successivi provvedimenti amministrativi del caso.