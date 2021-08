Una Terapia intensiva in più al Sant'Andrea

La Spezia - Sono 135 nuovi positivi in Liguria con 2.370 tamponi molecolari e 3.734 antigenici rapidi nelle ultime 24 ore. Ventidue di questi positivi sono alla Spezia, quelli attivi sono 476 rispetto ai 468 di ieri. In provincia scendono anche le ospedalizzazioni del Sant'Andrea che passano da 6 a 5 ma con 2 persone in Terapia intensiva, una in più rispetto alla giornata di ieri. In Liguria il numero dei ricoverati è 63 (+4): 15 sono in Terapia intensiva.

In tutto il territorio ligure si registra un'altra vittima: si tratta di un 92enne ricoverato all'ospedale di Sestri Levante. Il numero totale delle vittime sale 4368, di queste 472 erano ricoverate negli ospedali spezzini.

In Liguria sono 1.438 le persone in sorveglianza attiva, di queste 272 sono in provincia della Spezia. Gli isolamenti domiciliari in tutta la Regione sono 1.497, 25 in più di ieri. Il numero totale dei guariti sale a 99176 (+134).

Prosegue la campagna vaccinale. La percentuale ligure delle dosi somministrate su quelle consegnate è pari al 94 per cento con 793.211 persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Alla Spezia hanno completato il ciclo vaccinale 109.652 persone.