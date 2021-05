Un sabato sportivo in sicurezza, la riunione del tavolo tecnico della questura

La Spezia - Sono terminati stamani gli ultimi sopraluoghi tecnici allo stadio e in centro nel giorno della presenza in città della famiglia Platek e della sfida chiave Spezia-Torino, in programma alle 15.00.

Il Tavolo tecnico del Questore, svolto ieri in videoconferenza, rispetto alle precedenti vigilie, ha visto la partecipazione di un maggior numero di Uffici, Comandi ed enti che ha consentito di condividere al meglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali funzionali allo svolgimento in sicurezza delle varie fasi della giornata.

Assicurata da tutti gli intervenuti la messa in campo del massimo numero di risorse a disposizione, coordinate dalla sala operativa della Questura, in linea con la sala operativa della Polizia Municipale spezzina, che seguirà direttamente gli aspetti di viabilità, interfacciandosi anche con gli omologhi Comandi dei comuni limitrofi.

Avviati da ieri sera i servizi alle sedi di ritiro delle squadre e predisposti i percorsi di trasferimento delle stesse allo stadio d’intesa con la Polizia Stradale, che ne cura i servizi di apertura e staffetta, ed i percorsi dedicati per i mezzi di emergenza.

Al Tavolo tecnico erano presenti, oltre ai dirigenti della Questura e della Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia di Frontiera, gli Ufficiali dei Comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, CRI, ATC e i referenti delle Polizie Municipali interessate, nonché i dirigenti dello Spezia Calcio. Il Questore ha introdotto la riunione, richiamando le direttive di rigoroso controllo sul rispetto della normativa anti contagio impartite dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale Ordine e sicurezza pubblica il 13 maggio scorso, specificando che nell’opera di sensibilizzazione e per l’eventuale distribuzione di mascherine concorrerà sin dalla tarda mattinata personale della CRI.



Il dispositivo approntato in Questura prevede i consueti presidi a ridosso dell’area riservata dell’impianto sportivo e delle sedi di ritiro delle Squadre dove vigono specifiche ordinanze sindacali, per cui lo Spezia Calcio ha implementato il servizio di stewarding.

Esaminata anche l’iniziativa preannunciata sui social da parte della tifoseria spezzina, parte verosimilmente a bordo scooter, per salutare ed incoraggiare la Squadra al transito del bus societario fino in prossimità dell’impianto e ritorno. Nel richiamo alla massima prudenza individuale di chi oggi sarà in strada, sono stati disposti i correlati servizi di viabilità per evitare/contenere interferenze col traffico ordinario, atteso che in ultimo Viale Fieschi presenta le note criticità di arteria strategica e unica di transito per e da Portovenere e Le 5 Terre e non potrà essere ostruita se non per il tempo strettamente necessario al transito delle compagini sportive.

Resta l’interdizione di via dei Pioppi, che rimane ad esclusivo servizio dell’impianto sportivo, alle cui intersezioni a monte e a valle saranno dispiegati i consueti sbarramenti della forza pubblica.

Per agevolare il diradamento dei tifosi, la Questura ha anche richiesto alla città divieti di sosta in aree tradizionalmente interessate dalla presenza degli stessi, come via Amendola/Garibaldi.



QUI i provvedimenti anti assembramenti e anti alcol.