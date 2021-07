La Spezia - Investimento di un pedone sull'attraversamento pedonale all'incrocio fra via 24 maggio e via Pascoli, a Mazzetta. Sfortunata protagonista una donna, investita e condotta in pronto soccorso in codice giallo, cosciente. L'investitore si è fermato ed il personale della Polizia Locale, giunto sul posto, sta procedendo con attività di competenza come rilievi tecnici e contestazione violazioni al codice della strada.