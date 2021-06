Tre nuovi positivi in provincia e un ricovero in meno al San Bartolomeo

La Spezia - Sono 21 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria registrati nelle ultime 24 ore grazie a 2.898 tamponi molecolari e 2307 test antigenici rapidi. Questo il dato relativo alla residenza delle persone testate: Imperia 0, Savona 11, Genova 6, La Spezia 3. Nel bollettino odierno non si registrano vittime. Da inizio pandemia quelle liguri sono 4342 e quelle spezzine a 466. Per quanto riguarda i ricoveri i numeri restano stabili: in Liguria gli ospedalizzati sono 74 (12 terapie intensive) mentre al San Bartolomeo 13 di cui 2 terapie intensive. Sale di 21 unità invece il dato dei liguri guariti da inizio pandemia che sono ad oggi 103.041 mentre i casi attivi sono 1.826, di cui 250 in Asl5 dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 134.



Per quanto riguarda infine i vaccini, oggi la percentuale fra consegnati e somministrati si attesta al 93%. I liguri che hanno completato il ciclo sono 385.744, di questi 48.298 sono spezzini.