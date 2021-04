Tansito vietato in Via Sant'Antonio dopo il distacco di un pezzo di cornicione

La Spezia - Dalle 18.15 di oggi le transenne delimitano gli ingressi di Via Sant'Antonio da Viale Amendola e da Via Colombo dopo la caduta di un pezzo di cornicione. I tecnici dell'ufficio Mobilità del Comune della Spezia hanno istituito il divieto di transito su entrambi i marciapiedi in quanto i frammenti del materiale crollato al suolo hanno raggiunto anche il lato opposto della strada.