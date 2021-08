Superati i 100mila liguri guariti dal Covid-19

La Spezia - Sono 78 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.406 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 971 tamponi antigenici rapidi. Di questi 78, 7 sono residenti nello Spezzino. Sono attualmente 3.061 (-25) i positivi a livello regionale, di cui 461 (-6) nello Spezzino. 85 (+2) i ricoverati Covid-19 positivi in tutta la regione, di cui 10 in terapia intensiva; 5 (-1), di cui uno in Ti, gli ospedalizzati in Asl5, tutti al Sant'Andrea. 102 i guariti di giornata, numero che consente di traguardare i 100mila guariti dal coronavirus in Liguria da inizio pandemia (100.083). C'è poi purtroppo un decesso di un paziente Covid-19 positivo, si tratta di un 77enne mancato a Sanremo. Sono quindi 4.371 le vittime in Liguria da inizio pandemia, di cui 472 venute a mancare negli ospedali spezzini. Sono infine quasi un milione e 874mila i vaccini somministrati in Liguria; di questi circa 840mila sono seconde dosi. In Asl5 le dosi complessive somministrate ammontano a circa 264mila; quasi 117mila i richiamati.