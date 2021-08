Sui sentieri con le infradito, senza acqua e senso civico

La Spezia - Due anni di pandemia e restrizioni hanno fatto riscoprire il piacere dei promontori spezzini. Dalla Val di Vara, alle Cinque Terre, fino alle meraviglie di Schiara, Tramonti e la Palestra nel verde. Zone curate da associazioni come il Cai e altre associazioni di volontariato che non solo, nel periodo delle chiusure, si sono confermati e in alcuni casi sono diventati custodi delle bellezze naturali della provincia, ma anche veri accompagnatori che prendono per mano escursionisti alle prime armi e li portano in luoghi accessibili e meravigliosi.

C'è però il rovescio della medaglia: c'è chi sceglie di essere guidato, preparato e prepara il percorso nei minimi dettagli e chi fa tutto il contrario. Dunque se da un lato ritorna la voglia di scoprire i territori con attenzione, dall'altra c'è ancora chi si avventura su sentieri come quelli della provincia spezzina, con caratteristiche montane seppur affacciati sul mare. Ed è così che dopo due anni si intravedono infradito su sentieri scoscesi e problematici per chi non è allenato, persone senz'acqua, sprovviste di cartine e solo con il cellulare alla mano.

Se l'anno scorso comunque qualche episodio di difficoltà sui sentieri si era verificato, con la decadenza delle limitazioni Soccorso alpino, Vigili del fuoco, talvolta l'elicottero e sanitari in questa rovente estate 2021 hanno già portato a termine decine e decine di soccorsi.

Gli associati del Cai sono impegnatissimi a redigere la cartografia aggiornata anche dei sentieri del territorio comunale spezzino, dei quali hanno pubblicato un libro e realizzato dei veri e propri percorsi ad anello accessibili in base alle difficoltà e fruibili per tutti. C'è un però: in questo continuo monitoraggio e manutenzione dei sentieri ne hanno viste un po' di tutti i colori. A parlarne è Alessandro Bacchioni presidente del Cai della Spezia.

"Abbiamo visto qualunque cosa sui sentieri, soprattutto in questi mesi - spiega -: persone che si sono perse sul Monte Croce e chi ha fatto i propri bisogni lungo i sentieri. Spiace vedere che ancora oggi qualcuno decide di affrontare i sentieri con le scarpe sbagliate che siano da tennis oppure le infradito, senz'acqua e cartine per orientarsi convinti di potersi muovere solamente riconoscendo i cartelli. Un escursionista esperto non si muoverebbe mai senza una cartina. Manca ancora la consapevolezza che la Liguria è una regione di montagna sul mare: non abbiamo nulla da invidiare ai percorsi sulle Dolomiti. Spesso è capitato che in molti raggiungessero Punta Pineda senza attrezzature adeguate e poi non riuscissero a risalire. In molti si fanno affascinare dalle immagini diffuse sui social. Chi decide di affrontare un'escursione deve essere cosciente delle sue potenzialità. E' fondamentale che quando ci si trova in difficoltà su un sentiero: non perdere tempo e chiamare subito i soccorsi. Più tempo si perde più aumentano le difficoltà. Serve sempre molto senso civico".

Le restrizioni sugli spostamenti, nell'anno delle chiusure, ha fatto avvicinare moltissime persone al cammino nella natura. "Un grande apporto - dice Bacchioni - lo ha dato il libro dei sentieri ad anello, lo abbiamo sviluppato durante la prima quarantena. In questo anno ci siamo occupati moltissimo anche della cartografia della Val di Vara. Abbiamo dunque creato dei percorsi pronti, per principianti dove sono indicati: il campo per la rete del cellulare, l'acqua. Così c'è stato il primo avvicinamento anche da parte di chi voleva fare qualcosa di un pochino più complesso e articolato. Sempre durante la quarantena abbiamo lavorato molto sul trekking urbano. Anche questo ha contribuito ad un avvicinamento da parte delle persone".

Il Cai si è speso molto anche nel sociale. "Abbiamo incontrato la Lilt, l'associazione Ipovedenti - aggiunge - vogliamo creare un idea: alcuni sentieri sono per tutti ed esplorarli fa bene alla mente e al corpo, uno stile di vita sano da adottare. Come Cai abbiamo attività per tutte le età, dai bambini che facciamo affacciare sui sentieri, fino all'alpinismo. Tutto va rapportato anche al tessuto cittadino. Siamo molto forti sia nella montagna terapia che per l'inclusione della disabilità. Facciamo anche dei sentieri con Jolette e con persone che hanno una disabilità visiva. Stiamo lavorando molto bene con le persone non vedenti, si è creato un legame forte e sono stati loro anche a farci capire come si possa godere di un sentiero. Assieme a loro abbiamo fatto un esperimento: una persona era bendata e uno guidava, poi ci siamo invertiti. Ci hanno spiegato che si può 'vedere' ascoltando i rumori e percependo il sentiero, sentendo profumi e odori, riconoscendo gli alberi. E' un modo di orientarsi diverso, è stata un'esperienza molto bella".

Tra i prossimi appuntamenti, il Cai si incontrerà anche con gli astrofili e si chiamerà "Il sentiero dei giganti" ed è previsto nella serata in cui in cielo potranno vedersi, si spera, i giganti gassosi. Sarà una passeggiata sull'Altavia: si preannuncia una notte luminosissima.