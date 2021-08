Foto Clariond in Via Prione

La Spezia - Spezia dice addio al fotografo Amedeo Clariond, storico volto del centro cittadino, titolare dello studio Foto Clariond, all'82 di Via Prione. Iscritto ai fotografi di Confartigianato, uomo di grande stile, era immancabile la sua presenza sulla porta del suo negozio, che custodisce una grande collezione di macchine fotografiche d'epoca e tantissimi scatti della città di un tempo. In tanti in queste ore lo stanno ricordando con affetto e con il dispiacere di non poter più incontrare al numero 82 quel saluto sempre pronto, quella figura elegante.