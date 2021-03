Spaccio in Via Milano, ancora un intervento della Polizia Locale

La Spezia - La lotta quotidiana allo spaccio di stupefacenti è il primo deterrente del fenomeno, soprattutto se avviene nei gangli vitali della microcriminalità. E da questo punto di vista quello portato a termine dalla Polizia Locale spezzina è l'ennesimo intervento in questo senso dopo il recente blitz nel quartiere di Rebocco: ieri pomeriggio, all’incrocio tra via Milano e Corso Cavour non è infatti passato inosservato uno scambio furtivo avvenuto tra un cittadino senegalese, in possesso di permesso di soggiorno, ma residente nel pisano ed un giovane spezzino. Sia il venditore che l’acquirente sono stati immediatamente fermati e dalla perquisizione è saltata fuori la dose di cannabinoidi oggetto della compravendita. Mentre l’acquirente spezzino è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore, per il venditore è scattata la denuncia in stato di libertà per spaccio, oltre alla sanzione di euro 400 prevista dalle norme anti-covid per trovarsi, senza giustificato motivo, nel territorio comunale spezzino anziché in Toscana ove risulta residente.