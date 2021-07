Spacciava in Via Chiodo, arresto e divieto di dimora per un pusher

La Spezia - Spaccio in Via Chiodo. Scattano l'arresto e il divieto di dimora per un pusher e una segnalazione alla prefettura per il suo cliente. Finisce così un'altra giornata di controlli alla Spezia dove i carabinieri, un paio di giorni fa, hanno notato un passaggio veloce tra due persone.

I militari li hanno subito bloccati e nell'immediato hanno recuperato una dose di hashish e 5 euro che sarebbero dovuti essere corrisposti allo spacciatore in cambio della droga.

"La perquisizione personale e domiciliare eseguita dai Carabinieri d’iniziativa nei confronti dello spacciatore permetteva di recuperare complessivamente 4 grammi di hashish suddivisi in 4 dosi, un bilancino elettronico e 55 euro in contanti che sono stati sequestrati ritenuti provento dell’attività illegale - si legge in una nota dei carabinieri -. Il giovane di nazionalità tunisina ed irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato con l’accusa di spaccio in flagranza. Ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri e ieri mattina è comparso in tribunale dove il Giudice, convalidando l’arresto, ha disposto il divieto di dimora nella Provincia della Spezia. L’altro giovane, acquirente della droga, residente alla Spezia, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti".