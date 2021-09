Segnalate gare clandestine, ma è solo un parcheggio rumoroso

La Spezia - Le scorse sono state due serate di controlli tra la Spezia e Sarzana da parte della Polizia di Stato della Spezia e dell'Anticrimine Liguria, ha effettuato una serie di servizi serali al fine di elevare il dispositivo anticrimine e proseguire nell’attività di prevenzione dell’attuale emergenza sanitaria. L’esito dei servizi ha restituito un quadro di minori presenze in città e, nel complesso, di frequentazioni tranquille.

I pattugliamenti si sono concentrati nelle zone del quartiere Umbertino, Fossitermi, stazione ferroviaria centrale (unitamente alla Polfer), Giardini Pubblici e Porto Mirabello, per quanto riguarda il capoluogo, mentre a Sarzana, intorno alla fortezza di Sarzanello e alla Cittadella, compresa Porta Romana e lungo viale XXV Aprile.



Un esercizio pubblico in via Firenze, già oggetto di esposti per la musica ad alto volume, ha mostrato una situazione tranquilla: una ventina di avventori, risultati tutti in regola con la normativa sanitaria e, per gli stranieri, con il permesso di soggiorno. Unico momento movimentato si è vissuto al Mirabello, dove una cittadina ucraina di 58 anni, in forte stato di agitazione dovuto all’alcol, è stata multata per ubriachezza molesta e affidata al 118 per valutarne le condizioni di salute.

A Sarzana, gli operatori di polizia hanno svolto attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di stupefacenti attorno alla Fortezza di Sarzanello e nel centro storico. Posto di controllo in Viale XXV Aprile per intercettare il transito da e verso l’amegliese e il carrarese. Di recente erano infine arrivate segnalazioni di sospette gare di auto e motocicli, ma non sono state riscontrate criticità, né pendono segnalazioni in merito al commissariato. Alcuni parcheggi di motocicli a ridosso di Porta Romana, dai quali provengono invece i rumori molesti lamentati dai residenti e riscontrati dagli agenti, saranno spostati rispetto alle abitazioni. La vigilanza proseguirà nelle prossime notti. Nel corso dei servizi sono state controllate complessivamente 79 persone e 9 veicoli.