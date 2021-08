Scendono i ricoverati, completamente vaccinati 112mila spezzini

La Spezia - Sono 191 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3218 tamponi molecolari e 3805 test antigenici rapidi. I dati relativi alle residenze delle persone testate: Imperia 61, Savona 29, Genova 71, La Spezia 30.



Il bollettino odierno riporta anche un decesso, avvenuto all'ospedale di Sanremo. Si tratta di un uomo di 82 anni, che porta il totale ligure da inizio pandemia a 4369, di cui 472 spezzini.

Buone notizie invece sul fronte ospedalizzati visto che il totale regionale dei ricoveri scende di tre unità rispetto a ieri, attestandosi a 65 di cui 14 terapie intensive. Un calo a cui contribuisce anche il Sant'Andrea della Spezia con una dimissione a fronte degli attuali cinque ricoverati (una terapia intensiva).

I nuovi guariti in Liguria oggi sono 163, che portano il totale da inizio emergenza a 99.502. I casi attivi sono invece 2888, dei quali 471 in Asl5 dove ci sono anche 250 soggetti in sorveglianza attiva.



Rispetto a ieri infine sale lievemente la percentuale fra vaccini consegnati e somministrati che oggi si attesta al 95% mentre il numero totale dei liguri che hanno completato il ciclo vaccinale è salito a 806.434, di cui 112.823 spezzini.