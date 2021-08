Ruba due bici in città: denunciato

La Spezia - La sua specialità erano i furti di biciclette. Ora per un 40enne è arrivata una denuncia. E’ stata la Squadra mobile a identificarlo tramite le immagini di videosorveglianza. L’uomo finito nei guai è un cittadino algerino già noto agli uffici e che ha messo a segno almeno due furti: il primo è avvenuto nella zona dei giardini pubblici e il proprietario aveva fatto denuncia alla Polizia di Stato, il secondo nella zona del museo civico. In quell’occasione il 40enne aveva tagliato un lucchetto. La denuncia di furto, in questo caso, era stata depositata agli uffici della Polizia municipale. La prima bicicletta sottratta era stata recuperata e restituita poche ore dopo la consumazione del reato al legittimo proprietario, mentre la seconda è ancora oggetto di ricerche.