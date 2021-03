Quattro nuovi ricoveri al San Bartolomeo e 63 nuovi positivi in provincia

La Spezia - Sono 63 i nuovi positivi in provincia della Spezia dove si registrano altri 4 ricoveri in più al San Bartolomeo di Sarzana. Rimangono stabili le terapie intensitive e 'pulito' il Sant'Andrea della Spezia. Nello Spezzino il totale degli attuali positivi sale così a 879. Sono i dati contenuti nel bollettino regionale della pandemia da Covid 19 che nella giornata di oggi, in tutta la Liguria, segna 392 nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3126 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1681 tamponi antigenici rapidi.

Nei parziali del resto della regione i nuovi positivi a Imperia sono 89, Savona 104 e 136 a Genova (119 in Asl 3, 17 in Asl 4). Alla lista dei decessi si aggiungono altre 6 vittime uomini e donne tra i 76 e i 98 anni, nessuna delle quali in provincia che conta attualmente 417 persone uccise dal virus. Dall'inizio della pandemia la Liguria piange la vita di 3.847 persone. Il totale dei ricoverati negli ospedali liguri è 703, 67 si trovano in Terapia intensiva e la Liguria segna 18 nuove ospedalizzazioni dalla giornata di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare in tutta la regione sono 6.824. In provincia della Spezia sono 774. Per quanto riguarda rispetto a ieri si registrano 177 guarigioni.